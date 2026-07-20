Giornalista ucciso nel Salernitano domani l’autopsia

Un giornalista è stato trovato ieri carbonizzato in un terreno agricolo vicino alla strada statale 7 bis, in un’area periferica di un comune salernitano. Domani si svolgerà l’autopsia nell’obitorio di Eboli. La vittima, di nome Luca, è stata identificata e il corpo è stato scoperto in una zona isolata. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze del decesso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si terrà domani, nell’obitorio di Eboli, in provincia di Salerno, l’autopsia sul corpo del giornalista salernitano Luca (all’anagrafe Luigi) Esposito, trovato ieri, carbonizzato, in un terreno agricolo nella prossimità della strada statale 7 bis, in una zona periferica e isolata dello stesso comune. L’accertamento è stato disposto dalla Procura di Salerno nell’ambito delle indagini che, dopo il primo esame sul cadavere effettuato dal medico legale, puntano a stabilire l’orario e le cause della morte. Secondo alcune informazioni finora non confermate, nelle vicinanze del corpo sarebbe stato trovato un bossolo d’arma da fuoco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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