I sommozzatori dei carabinieri stanno ispezionando un canale vicino al punto in cui è stata trovata la salma carbonizzata in contrada Cioffi, Eboli. L’obiettivo è trovare un’arma e verificare la possibilità di dragare l’acqua. La zona è priva di abitazioni e telecamere, e al momento non ci sono prove certe che il giornalista sportivo sia stato ucciso con un colpo di pistola.

I sommozzatori dei carabinieri cercano un’arma, verificano la possibilità di dragare il rivolo di acqua vicino a dove è stata ritrovata la salma carbonizzata in contrada Cioffi ad Eboli, zona senza abitazioni e telecamere, ma non c’è certezza che il giornalista sportivo Luigi ‘Luca’ Esposito sia stato ammazzato a colpi di pistola. Il bossolo ritrovato potrebbe non entrarci nulla, è una zona piena di detriti. Forse il giornalista che millantava un lavoro all’Arpac e il titolo di biologo ( anche l’ordine dei biologi ha mandato una smentita ) è stato ammazzato di botte, il corpo a un primo esame Tac era pieno di fratture. Forse nessuna letale, secondo alcune indiscrezioni che lasciano in piedi l’ipotesi orribile che l’assassino gli abbia dato fuoco, dopo averlo cosparso di un liquido infiammabile, mentre era ancora vivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giornalista ucciso a Eboli, l’inchiesta sui tanti misteri nella vita di Luca Esposito. I sommozzatori cercano un’arma in un canale

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