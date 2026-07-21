Giorgia Meloni ha condannato il video generato con l'intelligenza artificiale in cui un personaggio ordina la morte di due politici. La premier ha preso le distanze dal contenuto, pubblicato sui social dal leader di un partito di estrema destra. Meloni ha espresso disapprovazione senza entrare nel merito della vicenda. La reazione arriva dopo che il video ha suscitato polemiche sui social e tra le forze politiche.

Anche Giorgia Meloni prende posizione contro Vannacci per il video generato con l’AI in cui ordina la morte di Conte e Schlein. La premier ha preso le distanze, condannando il contenuto del video postato sui social dal leader di Futuro Nazionale. “Quel video non appartiene al mio modo di essere, né al mio modo di intendere il confronto politico”, ha scritto Meloni su X, chiedendo ai partiti di opposizione di essere altrettanto solerti nel condannare atteggiamenti violenti provenienti dalla sinistra nei suoi confronti. Video con l’AI, Meloni condanna Vannacci Le parole della premier Meloni sul video di Vannacci Perché il video ha scatenato... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Giorgia Meloni.

© Virgilio.it - Giorgia Meloni contro Vannacci per il video AI in cui ordina la morte di Conte e Schlein, attacco al generale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vannacci rilancia un video AI in cui ordina la morte di Conte e Schlein

Notizie e thread social correlati

Vannacci rilancia video AI in cui ordina la morte di Conte e Schlein nel Colosseo. Il leader 5S: «Meloni vuole fare accordi con lui?»Un video mostra un uomo in costume da imperatore romano nel Colosseo che, con il pollice verso, ordina la morte di due figure politiche.

Leggi anche: Vannacci-condottiero romano: in un video AI, l’ex generale “ordina” la morte di Schlein e Conte

Temi più discussi: Vannacci vuole un accordo scritto con Meloni: ecco le condizioni; Preferenze storiche | In aula Meloni va dove la porta il cuore, cioè da Vannacci; Meloni: no a Vannacci. Ma gli alleati non si fidano: Alla fine lo imbarcherà; Giuseppe Conte: Meloni vada a casa! Non votiamo l'emendamento Vannacci perché non è accettabile in un contesto non accettabile.

Giorgia Meloni prende le distanze dal video realizzato con l'IA in cui Roberto Vannacci in un'arena dell'Antica Roma ordina di giustiziare esponenti dell'opposizione, ma spiega di aspettarsi che a sinistra trovino il coraggio di prendere le distanze quando x.com

Meloni si dissocia dal video di Vannacci: Non è il mio modo di fare politica, ma la sinistra lo faccia da chi alimenta l'odioGiorgia Meloni prende le distanze dal video realizzato con l'IA in cui Roberto Vannacci in un'arena dell'Antica Roma ordina di ... msn.com

Meloni si dissocia dal video AI di Vannacci e attacca la sinistra: Condannare la violenza senza eccezioniGiorgia Meloni e il video di Vannacci con l'IA: la premier prende le distanze dal filmato e condanna ogni forma di odio e violenza politica. notizie.it