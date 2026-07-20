Vannacci-condottiero romano | in un video AI l’ex generale ordina la morte di Schlein e Conte

Roberto Vannacci sempre più alla ribalta. Il fondatore e leader di Futuro nazionale è infatti il protagonista di un video generato con l’intelligenza artificiale e condiviso sui suoi stessi canali social. Ambientato in un’anfiteatro dell’ antica Roma, le immagini mostrano l’ex generale vestito da condottiero romano, seduto accanto a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, anch’essi in abiti d’epoca. Nell’arena, legati, vi sono la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, il leader del M5S Giuseppe Conte, l’ ex premier Romano Prodi e l’ ex presidente della Camera Laura Boldrini. Il pubblico ne chiede l’esecuzione. La moglie di Vannacci,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Vannacci: il generale, la TV e la nascita di un partito

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Viareggio, Vannacci accolto da “Bella ciao”, il Generale risponde con il saluto romano, la moglie con il dito medio – VIDEODurante un evento a Viareggio, un video mostra il generale Roberto Vannacci che si muove a ritmo di “Bella ciao”, con la moglie che lecca il dito...

Temi più discussi: Roberto Vannacci è il pifferaio magico dell’estremismo; Papaveri e Papere - La vendetta di Meloni, il pressing di Vannacci e gli insulti al Senato; Tensione a Genova per l’arrivo di Vannacci: la Fiom dà appuntamento nella stessa via poche ore prima; Tutte le truppe che Vannacci va cercando in Lombardia. Pure nel pubblico.

Intervista al ns Generale Roberto VANNACCI x.com

Roberto Vannacci è il pifferaio magico dell’estremismoL’errore di Salvini e dei moderati della Lega che non l’hanno fermato. Lo strepitoso successo alle Europee. Il richiamo ai delusi di destra e dei Cinque stelle. Gli opportunisti sul carro del vincitor ... ilfoglio.it

Vannacci: mai fatto saluto romano, 82 anni di distanza fra me e fascismo. Corteo anti GeneraleIl Generale Roberto Vannacci ieri sera è stato accolto da centinaia di persone e da un gruppo di giovani e giovanissimi al suo arrivo al Koko Beach di Imperia, dove era atteso per un’iniziativa di Fut ... ligurianotizie.it