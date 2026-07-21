L’esercito giordano ha annunciato di aver intercettato e abbattuto cinque missili e tre droni provenienti dall’Iran. I proiettili sono stati neutralizzati nei cieli sopra il governatorato di Zarqa. Non sono stati segnalati danni o vittime. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle forze armate del paese. Non ci sono altre informazioni relative alle modalità di lancio o alle eventuali conseguenze.

L’esercito della Giordania ha dichiarato di aver intercettato e abbattuto cinque missili e tre droni lanciati dal territorio dell’Iran. I missili sono stati intercettati nei cieli sopra il governatorato di Zarqa. I Pasdaran iraniani hanno rivendicato diversi attacchi contro obiettivi militari statunitensi in Giordania. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giordania: "Intercettati e abbattuti droni e missili iraniani"

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Iranian drones are shooting down interceptors Not the other way around.

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