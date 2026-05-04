carceri due droni con droga e cellulari intercettati e abbattuti a poggioreale

Nella giornata di oggi, le forze di polizia penitenziaria del carcere di Napoli – Poggioreale hanno individuato e abbattuto due droni che trasportavano droga e cellulari. I velivoli sono stati intercettati mentre volavano sopra la struttura e sono stati distrutti prima di raggiungere i detenuti. A bordo dei droni, sono stati trovati circa 600 grammi di hashish e tre smartphone.

La polizia penitenziaria del carcere di Napoli – Poggioreale ha intercettato e abbattuto due droni con i quali ignoti hanno tentato di recapitare ai detenuti 600 grammi di hashish e 3 smartphone. Lo rende noto l’Uspp che esprime “grande soddisfazione per la brillante operazione”. “Ancora una volta – viene ribadito – la polizia penitenziaria del carcere di Poggioreale si è dimostrata un’ eccellenza, capace di garantire con spirito di abnegazione un ambiente sicuro e legale. “Oramai – ricorda il sindacato – si combatte una guerra quotidiana nelle carceri, con l’evoluzione ormai hi-tech delle modalità utilizzate dalla criminalità organizzata la...🔗 Leggi su Anteprima24.it

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