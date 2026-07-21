Giordana Angi non sarà giudice di Amici | Vi ringrazio per la stima ma il mio ruolo mi basta

Giordana Angi ha annunciato di non partecipare come giudice o coach di canto nel programma televisivo. L'ex concorrente, attualmente cantante e produttrice, ha dichiarato di essere soddisfatta del ruolo che ricopre e ha ringraziato chi aveva espresso interesse per il suo coinvolgimento. La cantante ha precisato di sentirsi già appagata nel suo attuale percorso professionale e di non voler cambiare ruolo all’interno del programma.

Giordana Angi smentisce le indiscrezioni sul suo possibile ruolo da coach di canto ad Amici. L'ex concorrente, ora cantante e produttrice, dice di sentirsi appagata nel ruolo che ricopre ora, ma ringrazia chi l'ha sostenuta per questo possibile cambiamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Giordana Angi a pride di napoli

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