Amici 26 Giordana Angi chiude il caso | non sarà la nuova insegnante di canto
Giordana Angi ha annunciato sui social di non voler partecipare come insegnante di canto ad Amici 26. Dopo settimane di voci sul suo possibile coinvolgimento nel cast dei professori, la cantautrice ha chiarito di non essere interessata alla posizione lasciata libera da un’ex insegnante. La decisione mette fine alle speculazioni sulla sua possibile partecipazione nel programma.
Dopo settimane di indiscrezioni sul possibile ingresso nel cast dei professori di Amici 26, la cantautrice interviene sui social e conferma di non essere interessata alla cattedra lasciata libera da Anna Pettinelli. Si spengono le indiscrezioni che nelle ultime settimane avevano accostato il nome di Giordana Angi alla nuova edizione di Amici. L'ex allieva del talent di Maria De Filippi ha deciso di intervenire personalmente, confermando che non entrerà nel cast dei professori e ribadendo di preferire il ruolo che ricopre oggi accanto agli allievi. Mentre i principali programmi televisivi stanno definendo i rispettivi cast in vista della nuova stagione, continuano a rincorrersi i rumors su Amici di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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Giordana Angi, chi è la possibile prof di Amici
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