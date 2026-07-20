Durante le ultime settimane si è diffusa la notizia che Giordana Angi prenderà il posto di Anna Pettinelli come giudice nel programma televisivo. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la composizione del cast della prossima edizione. La nuova stagione di Amici 2026 non è ancora iniziata, ma si stanno già delineando i ruoli e le figure coinvolte nel programma. La sostituzione è stata confermata dalle fonti ufficiali del team di produzione.

L’estate l’amiamo, salvo temperature record, ma c’è una cosa che ci manca: i programmi tv autunnali. La nuova edizione di Amici non è ancora cominciata, ma intorno alla scuola di Maria De Filippi è già partito il consueto valzer dei nomi. La novità più importante riguarda Anna Pettinelli, destinata a lasciare la cattedra di canto dopo essere entrata nel cast di Tale e Quale Show. Per sostituirla era circolato con insistenza il nome di Giordana Angi, ex allieva del talent e presenza ormai abituale dietro le quinte del programma. Un’ipotesi che sembrava credibile proprio per il rapporto costruito negli anni tra la cantautrice e la trasmissione. Giordana, però, non dovrebbe diventare una delle nuove professoresse di Amici 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Amici 2026, Giordana Angi al posto di Anna Pettinelli come giudice: la verità sul ruolo della cantante

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Amici: Giordana Angi al posto di Anna Pettinelli Lindiscrezione

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