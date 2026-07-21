Giochi del Mediterraneo al via tra un mese | svelati i dettagli delle cerimonie Sul palco le star del territorio Al Bano e Brancale

Da bari.corriere.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra un mese si svolgeranno i XX Giochi del Mediterraneo, con le cerimonie di apertura e chiusura che vedranno sul palco artisti locali come Al Bano e Brancale. Oltre alle competizioni sportive, ci saranno numerosi eventi culturali distribuiti sul territorio, coinvolgendo migliaia di volontari. È stata annunciata anche la presenza di una mascotte ufficiale che accompagnerà l’intera manifestazione.

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Non solo gare sportive. I XX Giochi del Mediterraneo saranno anche una grande manifestazione diffusa, con migliaia di volontari, una mascotte ufficiale e un fitto calendario di eventi culturali. A illustrarne i dettagli è stato il direttore generale del comitato organizzatore, Carlo Molfetta. Presentando le divise ufficiali, Molfetta ne ha spiegato il significato simbolico: «L'azzurro rappresenta il mare e il Mediterraneo, mentre il giallo - ha detto - è il sole: saranno i nostri volontari, la luce dei Giochi. Senza di loro non esiste alcun grande evento».  I volontari saranno circa tremila e opereranno nelle 40 sedi di gara. Nel corso della conferenza ha fatto «irruzione» Ionios, simpatico delfino con addosso il logo della XX edizione dei Giochi e in mano una torcia olimpica, la mascotte ufficiale. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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