Tra circa un mese i Giochi del Mediterraneo prenderanno il via. Il commissario di Governo per le opere, che ha anche il ruolo di presidente dell'organizzazione, ha dichiarato di aver raggiunto l’obiettivo grazie all’aiuto dei cittadini. La cerimonia di apertura è prevista tra pochi giorni, con gli atleti pronti a competere in diverse discipline. La preparazione delle strutture e degli impianti è stata completata in tempo.

Quasi un anno fa, il 21 agosto del 2025, Massimo Ferrarese - che dei Giochi del Mediterraneo è commissario di Governo per le opere, nonché presidente del comitato organizzatore locale - scopriva in piazza Castello, davanti a Palazzo di Città, il grande marcatempo che da qual momento in poi avrebbe scandito giorni, ore e minuti mancanti all’evento internazionale sportivo. Ferrarese, che vive ormai giorni molto intensi tra call, riunioni e sopralluoghi sui cantieri, ricorda bene quella sera di un anno fa: «Sì, e in quel momento pensai: adesso come devo fare?». E ride. «Già - prosegue -, perché il 21 agosto dello scorso anno, quando abbiamo... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Giochi del Mediterraneo, tra un mese il debutto. Ferrarese soddisfatto: «Ce l'ho fatta grazie ai cittadini»

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