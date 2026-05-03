Domenica In torna oggi, 3 maggio, con Mara Venier alla guida del programma trasmesso su Rai 1 a partire dalle 14. Tra gli ospiti presenti ci sono Serena Brancale, Al Bano e Luciana Littizzetto. Oltre a Mara Venier, nel pomeriggio saranno invitati anche Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. La puntata prevede interviste e momenti di intrattenimento con vari protagonisti dello spettacolo.

Mara Venier torna oggi, domenica 3 maggio, con un nuovo appuntamento di Domenica In, in onda dalle 14 su Rai 1, con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Anticipazioni e ospiti del 3 maggio 2026. In apertura di puntata, Al Bano sarà protagonista di un’ampia intervista tra carriera e vita privata, impreziosita da alcune esibizioni dei suoi brani più celebri, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti. A seguire, in collegamento da Milano, interverrà Luciana Littizzetto, pronta a raccontare il suo primo romanzo Il tempo del la la la. Ancora spazio alla musica con Serena Brancale che, dopo il successo al Festival di Sanremo, proporrà una versione inedita e intima di Qui con me, in chiave acustica piano e voce.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Domenica In: Serena Brancale, Al Bano e Luciana Littizzetto tra gli ospiti

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