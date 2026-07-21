giochi del mediterraneo 2026 asl taranto cerca 90 operatori sanitari e 49 ambulanze

L’ASL di Taranto sta cercando 90 operatori sanitari e 49 ambulanze per i Giochi del Mediterraneo 2026. La ricerca riguarda personale sanitario da impiegare durante l’evento e le ambulanze necessarie per il supporto logistico. La selezione fa parte delle iniziative per organizzare i servizi sanitari in vista della manifestazione. La richiesta si rivolge a professionisti del settore e alle strutture di emergenza coinvolte nell’evento.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue l’organizzazione dei servizi sanitari in vista della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L’ASL Taranto ha pubblicato gli avvisi per il reclutamento di 40 medici, 50 infermieri e per la disponibilità di almeno 49 ambulanze che saranno impiegati durante lo svolgimento della manifestazione sportiva, in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Il personale sanitario sarà impegnato nelle sedi che ospiteranno gare e allenamenti, distribuite tra Taranto e provincia, Brindisi e provincia, Lecce e Conversano. L’attività si svolgerà in turni di cinque o sette giorni, nel periodo compreso tra il 17 agosto e il 4 settembre, così da garantire anche le operazioni di allestimento e preparazione dei siti di gara. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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Giochi del Mediterraneo 2026, Taranto punta su sviluppo e lavoro

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