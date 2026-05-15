Scoperti ' furbetti del cartellino' | sospesi 6 operatori sanitari dell' Asl
Sei operatori sanitari dell’Asl Caserta sono stati sospesi per dodici mesi dall’esercizio delle loro funzioni. La sospensione è stata decisa nell’ambito di un’indagine condotta dai Carabinieri del Nas di Caserta, su disposizione del giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della procura. L’inchiesta riguarda presunte irregolarità legate al sistema di timbratura delle presenze, che avrebbe consentito alcuni operatori di ottenere indebiti vantaggi. La vicenda è ancora oggetto di approfondimenti.
Sei operatori sanitari in servizio presso l’Asl Caserta sono stati sospesi per dodici mesi dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio nell’ambito di un’indagine condotta dai Carabinieri del Nas di Caserta, su disposizione del gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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