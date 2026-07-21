Era la notte del 21 luglio 2001 quando, alla scuola Diaz, si verificarono violenze che la magistratura definì una “macelleria messicana”. Un ex dirigente, presente quella notte, ha ricordato di essere stato in servizio come poliziotto e di aver vissuto quella notte come il fallimento di un intero Paese. Sono passati 25 anni da quei fatti, considerati tra i momenti più bui della storia delle forze di polizia.

Venticinque anni. Esatti. Era la notte del 21 luglio 2001. La notte che dalla magistratura venne definita una «macelleria messicana». La notte del massacro alle scuole Diaz e Pertini. Un quarto di secolo, dal G8 di Genova. Da quella notte in cui furono decine gli attivisti che vennero aggrediti e picchiati ferocemente da chi l’ordine e la sicurezza li doveva garantire. C’era un giovane funzionario, fuori da quelle due scuole, la notte del 21 luglio di 25 anni fa a Genova. E la scala gerarchica della Polizia l’ha salita gradino dopo gradino. Ex capo dell’ufficio immigrazione e della squadra mobile alla questura di Verona, ex direttore della Scuola della Polizia di Stato - di Peschiera del Garda. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Gianpaolo Trevisi, l'ex dirigente al G8 di Genova: «Io poliziotto e quella notte alla scuola Diaz 25 anni fa. Fu la più brutta e buia della mia vita, il fallimento di un intero Paese»

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