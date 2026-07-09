Terribili quei giorni | i ricordi di Gianpaolo Trevisi poliziotto al G8 di Genova
Durante gli scontri del G8 di Genova, era in piazza e ha assistito a violenze e caos. Ora, in un libro, descrive quegli eventi come il più grande fallimento della Polizia. Ricorda le fasi più dure e le difficoltà incontrate sul campo. Non fa riferimenti a nomi o dettagli specifici, limitandosi a raccontare i fatti accaduti quel giorno. La testimonianza si concentra sulle azioni e sulle conseguenze di quegli eventi, senza giudizi o analisi.
Era in piazza durante gli scontri, oggi in un libro rievoca «il più grande fallimento nella storia della Polizia». Intervista. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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