Faccia a faccia il libro sul G8 di Genova dell' ex dirigente Gianpaolo Trevisi | Fu un fallimento per la Polizia Oggi è giusto raccontarlo a chi indosserà la divisa

Da corrieredelveneto.corriere.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ex dirigente di polizia ha scritto un libro sul G8 di Genova, descrivendo quella notte come un fallimento per le forze dell’ordine. A distanza di 25 anni, afferma che è giusto raccontare gli eventi a chi indossa la divisa, per chiarire cosa accadde durante le violenze del 21 luglio 2001. La magistratura aveva definito quella notte una “macelleria messicana” per le aggressioni alle scuole Diaz e Pertini, costate numerosi feriti e arresti.

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Un quarto di secolo. Esatto. Venne definita dalla magistratura una «macelleria messicana», quella notte del 21 luglio 2001. La notte - anche quella della ragione - del massacro alle scuole Diaz e Pertini. Era Genova. Era il G8. Erano oltre 60 gli attivisti che vennero picchiati ferocemente da chi l’ordine e la sicurezza li doveva garantire. «Quando penso al mio G8 e mi guardo allo specchio continuo a vedermi triste, con la faccia spenta di chi conosce tutti i tragici errori di quei tragici giorni, tutte le violenze della nostra e dell’altra parte, le colpe, i silenzi, le infamie e anche tutte le domande che non hanno avuto e non avranno, forse, mai risposta. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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