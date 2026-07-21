Giacomo Solinas scomparso messaggi e minacce alla mamma | Se non avrò i soldi venderò gli organi
La madre di un uomo scomparso in Sardegna ha ricevuto messaggi e minacce in cui si afferma che, se non verranno consegnati dei soldi, l'autore venderà gli organi del figlio. La donna, che sta cercando suo figlio scomparso dall'8 luglio, è stata anche vittima di un tentativo di estorsione durante le ricerche.
La mamma di Giacomo Solinas, Maria Lidia Pistis, continua a cercare il figlio 39enne scomparso l'8 luglio 2023 in Sardegna. Durante le sue ricerche, è stata vittima di un tentativo di estorsione. Tramite messaggi, uno sconosciuto chiedeva soldi in cambio della vita del giovane. "Se non avrò il denaro, capirò che non è importante per voi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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