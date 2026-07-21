Giacomo Solinas scomparso messaggi e minacce alla mamma | Se non avrò i soldi venderò gli organi

Da fanpage.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La madre di un uomo scomparso in Sardegna ha ricevuto messaggi e minacce in cui si afferma che, se non verranno consegnati dei soldi, l'autore venderà gli organi del figlio. La donna, che sta cercando suo figlio scomparso dall'8 luglio, è stata anche vittima di un tentativo di estorsione durante le ricerche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La mamma di Giacomo Solinas, Maria Lidia Pistis, continua a cercare il figlio 39enne scomparso l'8 luglio 2023 in Sardegna. Durante le sue ricerche, è stata vittima di un tentativo di estorsione. Tramite messaggi, uno sconosciuto chiedeva soldi in cambio della vita del giovane. "Se non avrò il denaro, capirò che non è importante per voi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Riccardo Branchini scomparso, messaggi su Whatsapp alla mamma: “Se non mi date ciò che chiedo, finirà male”Una nuova comunicazione su WhatsApp indirizzata alla madre di un ragazzo di 19 anni scomparso lo scorso ottobre è emersa nelle indagini.

Leggi anche: “Madonna non si spoglia perché ‘lo fanno tutte’? Mia mamma è sua fan, non posso che adorarla. Quando avrò la sua età forse avrò un occhio più critico. Ora, se mi va, posto una foto in mutande”: così Anna

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web