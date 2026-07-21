Giacomo Solinas scomparso messaggi e minacce alla mamma | Se non avrò i soldi venderò gli organi

Notizia in breve

La madre di un uomo scomparso in Sardegna ha ricevuto messaggi e minacce in cui si afferma che, se non verranno consegnati dei soldi, l'autore venderà gli organi del figlio. La donna, che sta cercando suo figlio scomparso dall'8 luglio, è stata anche vittima di un tentativo di estorsione durante le ricerche.