Riccardo Branchini scomparso messaggi su Whatsapp alla mamma | Se non mi date ciò che chiedo finirà male

Una nuova comunicazione su WhatsApp indirizzata alla madre di un ragazzo di 19 anni scomparso lo scorso ottobre è emersa nelle indagini. Nel messaggio, l’autore minaccia conseguenze negative se non vengono soddisfatte alcune richieste. La polizia sta analizzando i dettagli del messaggio come parte delle verifiche sulla scomparsa del giovane, che risale a circa sei mesi fa. Nessuna informazione è stata ancora resa pubblica sulle eventuali richieste fatte dall’autore o sui motivi alla base della minaccia.

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