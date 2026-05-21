Riccardo Branchini scomparso messaggi su Whatsapp alla mamma | Se non mi date ciò che chiedo finirà male
Una nuova comunicazione su WhatsApp indirizzata alla madre di un ragazzo di 19 anni scomparso lo scorso ottobre è emersa nelle indagini. Nel messaggio, l’autore minaccia conseguenze negative se non vengono soddisfatte alcune richieste. La polizia sta analizzando i dettagli del messaggio come parte delle verifiche sulla scomparsa del giovane, che risale a circa sei mesi fa. Nessuna informazione è stata ancora resa pubblica sulle eventuali richieste fatte dall’autore o sui motivi alla base della minaccia.
Nuovo tentativo di estorsione alla mamma di Riccardo Branchini, il 19enne scomparso nell'ottobre 2024. Un misterioso interlocutore ha contattato la donna su Whatsapp dicendole di aver rapito il ragazzo, chiedendo soldi e minacciando di far trovare il corpo: "Se non mi date il denaro che chiedo, succederà il peggio". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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