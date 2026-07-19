Madonna non si spoglia perché ‘lo fanno tutte’? Mia mamma è sua fan non posso che adorarla Quando avrò la sua età forse avrò un occhio più critico Ora se mi va posto una foto in mutande | così Anna

Che con Million Dollar Babe arrivasse al numero uno della classifica Fimi era quasi scontato. Anna Pepe, o Anna, è l’artista femminile più ascoltata d’Italia. In un’intervista al Corriere della Sera, la 22enne racconta di sé con la sicurezza di chi può contare non solo sui numeri, ma anche sul sostegno di un’intera generazione: “Il successo mi ha dato tanta autostima e fiducia in me stessa. Partiamo da una cosa base che vale per tutte le ragazze, anche le più belle: l’estetica. Il percorso professionale mi ha aiutata e grazie ai meravigliosi look che creano per me sono riuscita a conciliarmi con questo aspetto”. Diretta anche quando le viene ricordato che Madonna ha detto di non spogliarsi più perché “lo fanno tutte”: “Mia mamma è fan di Madonna e non posso che adorarla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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