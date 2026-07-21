Da questa sera alle 22:00 alle 06:00 del giorno seguente, ci sarà un'interruzione idrica a Ponte. La sospensione si rende necessaria a causa di un improvviso calo dei livelli del serbatoio Staglio. La zona interessata comprende le aree servite dal sistema idrico collegato a questo serbatoio. La ripresa dell'erogazione è prevista alle prime ore del mattino successivo.

DA QUESTA SERA 21 LUGLIO a Ponte, INTERRUZIONE IDRICA NOTTURNA DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 06.00 DEL MATTINO SUCCESSIVO A CAUSA DI UN IMPROVVISO CALO DEI LIVELLI DEL SERBATOIO STAGLIO. LE ZONE INTERESSATE SONO: via San Benedetto,via Vittorio Vaccarella,via Vittime di Nassyria,via Belvedere, via Palatucci, via Campo Sportivo e via Antonio Stasi. Il mistero della morte del giornalista Luca Esposito: primi responsi, nel. Tommasetti-Alfano, la nuova guida della Lega a Salerno: parte la corsa. VIDEO San Lupo capitale del teatro: successo per “Un Borgo Spettacolare”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gesesa, a Ponte interruzione idrica in serata: le zone interessate

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