Gesesa interruzione idrica notturna a Benevento | l’elenco completo delle vie coinvolte

Gesesa ha annunciato un’interruzione dell’acqua a Benevento tra la notte del 22 e il 23 luglio, per permettere l’attivazione di una nuova utenza istituzionale. La sospensione interesserà alcune vie della città, anche se l’elenco completo non è stato specificato nel comunicato. La società ha precisato che il servizio sarà temporaneamente sospeso durante le ore notturne per consentire i lavori di connessione. La ripresa dell’erogazione è prevista per le prime ore del mattino successivo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nuova interruzione programmata del servizio idrico a Benevento. Gesesa ha comunicato che, per consentire l’attivazione di una nuova utenza istituzionale, sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua nella notte tra mercoledì 22 luglio e giovedì 23 luglio. L’interruzione è prevista dalle ore 22:00 di mercoledì fino alle ore 3:00 del mattino successivo e interesserà numerose strade della città. Le vie coinvolte sono: Gesesa invita i residenti delle zone interessate a organizzarsi per tempo, predisponendo un’adeguata scorta d’acqua per far fronte alle esigenze domestiche durante le ore di sospensione del servizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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