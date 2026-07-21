Gesesa ancora irregolarità nell’erogazione idrica | le zone interessate

Notizia in breve

Questa mattina, un guasto improvviso alla centrale di San Chirico ha causato irregolarità nell’erogazione dell’acqua. Le zone interessate sono state colpite da interruzioni o riduzioni di flusso, con problemi nel rifornimento idrico. La società ha segnalato che l’intervento per risolvere il problema è in corso, ma non sono stati forniti tempi precisi per il ripristino completo.