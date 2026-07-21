Gesesa ancora irregolarità nell’erogazione idrica | le zone interessate
Questa mattina, un guasto improvviso alla centrale di San Chirico ha causato irregolarità nell’erogazione dell’acqua. Le zone interessate sono state colpite da interruzioni o riduzioni di flusso, con problemi nel rifornimento idrico. La società ha segnalato che l’intervento per risolvere il problema è in corso, ma non sono stati forniti tempi precisi per il ripristino completo.
Tempo di lettura: < 1 minuto GESESA-BENEVENTO QUESTA MATTINA IRREGOLARITÀ NELL’EROGAZIONE IDRICA A CAUSA DI UN GUASTO IMPROVVISO ALLA CENTRALE DI SAN CHIRICO. I TECNICI DI GESESA SONO GIÀ A LAVORO. LE ZONE INTERESSATE SONO: Via dei Liguri Bebiani, Contrada San Chirico, Piazza Basile, Via Valfortore (da Piazza Basile ad incrocio Via Acquafredda), Contrada Acquafredda, Contrada Ripamorta, Via dei Girasoli, Via Padre Pio, Via Cammino della Pace, Contrada San Francesco L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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