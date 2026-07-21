Nella notte, alcune bandiere sono state incendiate nell’area della Festa de l’Unità a Germignaga. Le fiamme sono state spente senza causare danni maggiori. La Polizia indaga sull’episodio, ritenuto un atto intimidatorio. Nessuno è rimasto ferito. Le autorità hanno avviato verifiche per identificare i responsabili. La festa prosegue regolarmente.

Germignaga (Varese) – Alcune bandiere sono state incendiate nella notte all'interno dell'area dell a Festa de l'Unità del Boschetto di Germignaga. Un episodio che ha suscitato indignazione e una ferma condanna da parte del consigliere regionale del Partito democratico Samuele Astuti, che parla di un “atto intimidatorio" rivolto non solo alla manifestazione, ma ai valori della convivenza democratica. Il fatto è avvenuto durante la notte, quando ignoti hanno dato alle fiamme alcune delle bandiere allestite nell'area della festa. L'accaduto è stato denunciato dallo stesso Astuti, che ha affidato ai social il proprio commento, esprimendo vicinanza agli organizzatori e ai volontari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Germignaga, incendiate bandiere alla Festa de l'Unità. Astuti: “Atto intimidatorio”

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