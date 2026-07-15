De Pascale stasera alla Festa dell’Unità

Stasera alle 21 alla Festa dell’Unità al Parco Frutipapalina di Sant’Egidio ci sarà il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. "Lavoro, clima sanità. L’impegno controcorrente della Regione Emilia-Romagna" è il tema che verrà trattato da Michele de Pascale, modera l’incontro Valerio Baroncini, vicedirettore del Resto del Carlino. La nuova legge quadro regionale sulla cultura intanto è stata al centro dell’incontro al quale l’altra sera hanno preso parte quasi 150 persone. Sono intervenuti la consigliera regionale Francesca Lucchi insieme all’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni con Serena Zavalloni, vicesegretaria del Pd di Cesena e assessora alla Cultura del Comune di Gambettola e Camillo Acerbi, assessore alla cultura del Comune di Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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