Vandali alla sede del Piccolo | la pista dell' atto intimidatorio

Nella notte, la sede del Piccolo è stata presa di mira da vandali. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un atto con ogni probabilità riconducibile a un’intimidazione. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le verifiche del caso. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni sono evidenti e stanno ora venendo valutati dagli esperti.

Con molta probabilità un atto intimidatorio, quello commesso nella notte ai danni della sede del Piccolo. Tra il 3 e il 4 maggio ignoti hanno forzato il portone, rubato un’insegna e provocato danni all'impianto elettrico e al sistema antincendio. È stato anche svuotato un estintore davanti alla.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Imbrattata la sede della Lega: "È un atto politico intimidatorio""Nelle scorse ore la sede provinciale della Lega è stata imbrattata con scritte contro il vicepresidente del consiglio Matteo Salvini, simboli... Svastica sulla porta dell’Anpi anti-fascista a Portici: “Grave atto intimidatorio”Svastica disegnata sul cancello della sede dell'Anpi a Portici, in provincia di Napoli. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Atti vandalici contro la sede di Fratelli d'Italia, la condanna di Sospiri (Forza Italia) e la solidarietà della Lega; Vandalismo alla sede degli scout: il Comune stanzia i fondi per riparare i danni; Vandali strappano la bandiera alla sede Anpi di Verona: Gesto vile, l’antifascismo non si piega; A Montesacro una nuova sede del Psi. Prima era di Forza Italia. Vandali alla sede del Piccolo: la pista dell'atto intimidatorioNella notte tra il 3 e il 4 maggio ignoti hanno forzato il portone, rubato un’insegna e provocato danni all'impianto elettrico e al sistema antincendio. È stato anche svuotato un estintore ... triesteprima.it Massa Lubrense. Vandali contro la sede di Pollio, solidarietà da StaianoNel corso della notte vandali avrebbero preso di mira la sede del comitato di Azione in Comune che sorge in località Monticchio ... sorrentopress.it Conoscete tutti l’istituto scolastico Dei vandali hanno deciso di fare questo. - facebook.com facebook Follia a Bitonto: giovani vandali lanciano un casco contro la Cattedrale e scalano l'obelisco x.com