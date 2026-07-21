La notizia della morte di Kevin Keegan è stata annunciata recentemente. Un ex calciatore ha ricordato il suo avversario, descrivendolo come uno dei più difficili da marcare, dopo Maradona e Zico. Ha raccontato di aver rivisto tra le sue maglie anche quella di Keegan, evidenziando il rispetto per un avversario considerato forte e leale.

"Pochi giorni fa riguardavo la mia collezione di maglie e ho rivisto anche la sua. La notizia della morte di Kevin Keegan mi mette tristezza, è stato un avversario forte e leale". Claudio Gentile, storico difensore della Juventus degli anni ’70 e ’80 e dell’Italia Mundial 1982 di Enzo Bearzot, è un duro dal cuore grande e quasi si commuove per la scomparsa dell’ex attaccante inglese. Se chiude gli occhi? "Mi viene in mente un Inghilterra-Italia del 1977. All’uscita dal campo, Keegan si è avvicinato a me e un po’ in inglese e un po’ in italiano mi ha detto: 'Sei forte'. Un complimento che conservo con orgoglio, parliamo di un giocatore fortissimo, uno che ha vinto due volte il Pallone d’oro". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gentile: "Dopo Maradona e Zico, il più duro da marcare era Keegan. Una volta gli dissi..."

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Per chi se la ricorda...qui gli argentini (e Maradona che fu annichilito da Gentile) se ne sono tornati carichi di meraviglia... Esempio di quando gli italiani marcavano in modalità DIGA Italia - Argentina 1982 x.com

Gli argentini sentono che il sentimento antiargentino sia cresciuto dopo il Mondiale? Si nota nella vita quotidiana o quando si viaggia all'estero? reddit