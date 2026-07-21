Gentile | Dopo Maradona e Zico il più duro da marcare era Keegan Una volta gli dissi

Da gazzetta.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La notizia della morte di Kevin Keegan è stata annunciata recentemente. Un ex calciatore ha ricordato il suo avversario, descrivendolo come uno dei più difficili da marcare, dopo Maradona e Zico. Ha raccontato di aver rivisto tra le sue maglie anche quella di Keegan, evidenziando il rispetto per un avversario considerato forte e leale.

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"Pochi giorni fa riguardavo la mia collezione di maglie e ho rivisto anche la sua. La notizia della morte di Kevin Keegan mi mette tristezza, è stato un avversario forte e leale". Claudio Gentile, storico difensore della Juventus degli anni ’70 e ’80 e dell’Italia Mundial 1982 di Enzo Bearzot, è un duro dal cuore grande e quasi si commuove per la scomparsa dell’ex attaccante inglese. Se chiude gli occhi? "Mi viene in mente un Inghilterra-Italia del 1977. All’uscita dal campo, Keegan si è avvicinato a me e un po’ in inglese e un po’ in italiano mi ha detto: 'Sei forte'. Un complimento che conservo con orgoglio, parliamo di un giocatore fortissimo, uno che ha vinto due volte il Pallone d’oro". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Gentile: "Dopo Maradona e Zico, il più duro da marcare era Keegan. Una volta gli dissi..."
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