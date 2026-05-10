Baggio | Maradona era speciale Umile Una volta palleggiammo insieme in aereo

Da ilnapolista.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Baggio ricorda Maradona descrivendolo come una persona umile e speciale. Racconta di un episodio in cui hanno palleggiato insieme a bordo di un aereo. La sua carriera nel calcio italiano è stata caratterizzata da successi e momenti difficili, affrontati sempre con determinazione e sobrietà. La sua figura è considerata più di una semplice leggenda, rappresentando un simbolo di stile e dedizione nel panorama sportivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Definirlo una leggenda è forse riduttivo: Roberto Baggio travalica anche quel concetto. Ha segnato un’epoca bellissima del calcio italiano, affrontando vittorie e cadute con l’umiltà e la serietà che lo hanno sempre contraddistinto. Il Divin Codino ha deciso di raccontarsi così al Corriere della Sera: dal rigore di Pasadena al rapporto ambiguo con Sacchi, fino al famoso dossier di 900 pagine su come aiutare il  calcio italiano. Roby ha ancora una volta dato il meglio di sé. Baggio: “Alcuni allenatori non accettavano l’attenzione intorno a un calciatore”. L’ex Fiorentina parte sul rapporto conflittuale con diversi suoi allenatori. Parte da Lippi ai tempi dell’ Inter: “Non amo giu­di­care gli altri, per­ché ognuno ha il pro­prio carat­tere, le pro­prie paure, il pro­prio modo di vivere il cal­cio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

baggio maradona era speciale umile una volta palleggiammo insieme in aereo
© Ilnapolista.it - Baggio: “Maradona era speciale. Umile. Una volta palleggiammo insieme in aereo”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Guardiola e Baggio: Un Legame Umano #shorts

Video Guardiola e Baggio: Un Legame Umano #shorts

Notizie correlate

Leggi anche: Baggio: "Alla prima operazione ho detto a mia madre: uccidimi. Quel palleggio in aereo con Maradona..."

"Una volta in un ristorante non vidi più Maradona: era andato tra i tavoli a distribuire 50mila lire a tutti"Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Edoardo Bennato ha raccontato alcuni aneddoti della sua amicizia con Diego...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web