Baggio | Maradona era speciale Umile Una volta palleggiammo insieme in aereo
Roberto Baggio ricorda Maradona descrivendolo come una persona umile e speciale. Racconta di un episodio in cui hanno palleggiato insieme a bordo di un aereo. La sua carriera nel calcio italiano è stata caratterizzata da successi e momenti difficili, affrontati sempre con determinazione e sobrietà. La sua figura è considerata più di una semplice leggenda, rappresentando un simbolo di stile e dedizione nel panorama sportivo.
Definirlo una leggenda è forse riduttivo: Roberto Baggio travalica anche quel concetto. Ha segnato un’epoca bellissima del calcio italiano, affrontando vittorie e cadute con l’umiltà e la serietà che lo hanno sempre contraddistinto. Il Divin Codino ha deciso di raccontarsi così al Corriere della Sera: dal rigore di Pasadena al rapporto ambiguo con Sacchi, fino al famoso dossier di 900 pagine su come aiutare il calcio italiano. Roby ha ancora una volta dato il meglio di sé. Baggio: “Alcuni allenatori non accettavano l’attenzione intorno a un calciatore”. L’ex Fiorentina parte sul rapporto conflittuale con diversi suoi allenatori. Parte da Lippi ai tempi dell’ Inter: “Non amo giudicare gli altri, perché ognuno ha il proprio carattere, le proprie paure, il proprio modo di vivere il calcio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Guardiola e Baggio: Un Legame Umano #shorts
Notizie correlate
Leggi anche: Baggio: "Alla prima operazione ho detto a mia madre: uccidimi. Quel palleggio in aereo con Maradona..."
"Una volta in un ristorante non vidi più Maradona: era andato tra i tavoli a distribuire 50mila lire a tutti"Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Edoardo Bennato ha raccontato alcuni aneddoti della sua amicizia con Diego...