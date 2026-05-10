Baggio | Maradona era speciale Umile Una volta palleggiammo insieme in aereo

Roberto Baggio ricorda Maradona descrivendolo come una persona umile e speciale. Racconta di un episodio in cui hanno palleggiato insieme a bordo di un aereo. La sua carriera nel calcio italiano è stata caratterizzata da successi e momenti difficili, affrontati sempre con determinazione e sobrietà. La sua figura è considerata più di una semplice leggenda, rappresentando un simbolo di stile e dedizione nel panorama sportivo.

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