C’era una volta il Pnrr | Meloni e gli inganni dell’ultimo miglio

Il governo critica l’Europa ogni martedì, sostenendo che dovrebbe fare meno interventi, mentre il mercoledì elogia il Pnrr, definendolo fondamentale per l’economia italiana. La stessa amministrazione attribuisce al piano europeo il merito di aver evitato il collasso economico nel paese. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sui risultati concreti ottenuti grazie a queste risorse. La narrazione si alterna tra attacchi e elogi senza approfondimenti sui dati o sui progetti specifici.

Il caso La presidente del Consiglio celebra il successo all’italiana del piano economico che doveva risollevare il paese: i dati mostrano un’altra realtà Il caso La presidente del Consiglio celebra il successo all’italiana del piano economico che doveva risollevare il paese: i dati mostrano un’altra realtà Al martedì attacca l’Europa dicendo che dovrebbe fare meno cose, al mercoledì plaude al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che viene dall’Europa e avrebbe salvato l’economia italiana. Lo stesso Pnrr che lei non ha voluto cinque anni fa quando è partita l’avventura che si chiuderà il prossimo 30 giugno. È stata una Giorgia Meloni al suo meglio quella vista in un video proiettato a Milano ieri in occasione di un’autocelebrazione organizzata da Tommaso Foti, alto Fratello d’Italia e ministro delegato alla rogna del Pnrr. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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