Alle 17.27 di ieri, piazza Alimonda a Genova si è fermata, con un momento di silenzio seguito dagli applausi e da un coro che ha ricordato Carlo Giuliani, affermando che “Carlo è vivo e lotta insieme a noi”. La manifestazione ha incluso anche un riferimento al nome del giovane, per sottolineare l’intenzione di non dimenticare mai più le sue vicende.

Alle 17.27 piazza Alimonda si è fermata ieri. Silenzio, poi gli applausi e infine il grido: «Carlo è vivo e lotta insieme a noi, le nostre idee non moriranno mai».. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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© Ilmanifesto.it - Genova, nel nome di Carlo Giuliani per «non avere mai più paura»

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