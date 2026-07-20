A 25 anni dal decesso di Carlo Giuliani, piazza Alimonda a Genova ha osservato un minuto di silenzio alle 17.27. Quel giorno, durante il G8, Giuliani fu colpito da un proiettile sparato da un giovane carabiniere mentre si trovava vicino a una camionetta che stava venendo assaltata. La ricorrenza ricorda l’episodio e la morte dell’attivista durante le manifestazioni del 2001.

Il minuto di silenzio alle 17.27: piazza Alimonda ricorda quel 20 luglio di 25 anni fa quando Carlo Giuliani morì durante il G8 di Genova. Colpito da un proiettile esploso da un giovane carabiniere intrappolato nella camionetta che lui e altri manifestanti stavano assaltando. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Genova ricorda il 20 luglio di 25 anni fa, quando Carlo Giuliani morì durante il G8

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G8 25 anni dopo, fiori e un estintore dove venne ucciso Carlo Giuliani a piazza Alimonda

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A Carlo. ......Rimane il fatto di ricordare Carlo e di ricordare una delle grandi ingiustizie commesse in questo nostro povero Paese. Giuliano Giuliani Per non dimenticare #20luglio2001 #carlogiuliani #g8 #genova #pernondimenticare x.com

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A Letter to Carlo Giuliani on the 25-Year Anniversary of the Battle of Genoa reddit

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