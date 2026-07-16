Mi dissero che Carlo era vivo lo avevano già ammazzato | Elena Giuliani a 25 anni dal G8 di Genova
A 25 anni dal G8 di Genova, Elena Giuliani ricorda di aver appreso che suo fratello Carlo era vivo, nonostante fosse stato dichiarato morto. La testimonianza si inserisce nel racconto di quegli eventi, segnati da tensioni e violenze. La donna ha ripercorso il momento in cui le fu comunicato che Carlo era stato ucciso, ma successivamente si scoprì che era ancora vivo. La vicenda rimane al centro di riflessioni sui fatti di quella giornata.
A venticinque anni dal G8 di Genova, Elena Giuliani riannoda i fili di una memoria tesa tra il ricordo intimo del fratello Carlo e la complessità della narrazione pubblica. Un percorso che lega la ricerca di una verità storica condivisa alla tutela del dissenso nelle piazze del nostro presente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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