Mi dissero che Carlo era vivo lo avevano già ammazzato | Elena Giuliani a 25 anni dal G8 di Genova

Notizia in breve

A 25 anni dal G8 di Genova, Elena Giuliani ricorda di aver appreso che suo fratello Carlo era vivo, nonostante fosse stato dichiarato morto. La testimonianza si inserisce nel racconto di quegli eventi, segnati da tensioni e violenze. La donna ha ripercorso il momento in cui le fu comunicato che Carlo era stato ucciso, ma successivamente si scoprì che era ancora vivo. La vicenda rimane al centro di riflessioni sui fatti di quella giornata.