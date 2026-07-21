Gedi chi sarà il nuovo capo delle Risorse Umane

Da lettera43.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bernardino Provera è stato nominato nuovo responsabile delle Risorse Umane di Gedi. Prima di entrare nell’azienda, ha ricoperto il ruolo di Head of HR presso ViiV Healthcare, società del gruppo GSK, e ha lavorato anche in Generali. La nomina entrerà in vigore nel 2024.

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Nuovo arrivo in casa Gedi. Si tratta di Bernardino Provera che sarà il nuovo responsabile delle Risorse Umane. Provera arriva dal mondo farmaceutico: dal 2024 a oggi, infatti, è stato Head of HR di ViiV Healthcare, società del gruppo GSK e prima ancora di Generali. Se si pensa che la Manzoni, concessionaria del gruppo Gedi, . Nuovo arrivo in casa Gedi. Si tratta di Bernardino Provera che sarà il nuovo responsabile delle Risorse Umane. Provera arriva dal mondo farmaceutico: dal 2024 a oggi, infatti, è stato Head of HR di ViiV Healthcare, società del gruppo GSK e prima ancora di Generali. Se si pensa che la Manzoni, concessionaria del gruppo Gedi, in origine era una farmacia, tout se tient. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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