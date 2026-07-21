Gedi chi sarà il nuovo capo delle Risorse Umane

Bernardino Provera è stato nominato nuovo responsabile delle Risorse Umane di Gedi. Prima di entrare nell’azienda, ha ricoperto il ruolo di Head of HR presso ViiV Healthcare, società del gruppo GSK, e ha lavorato anche in Generali. La nomina entrerà in vigore nel 2024.

Nuovo arrivo in casa Gedi. Si tratta di Bernardino Provera che sarà il nuovo responsabile delle Risorse Umane. Provera arriva dal mondo farmaceutico: dal 2024 a oggi, infatti, è stato Head of HR di ViiV Healthcare, società del gruppo GSK e prima ancora di Generali. Se si pensa che la Manzoni, concessionaria del gruppo Gedi, . Nuovo arrivo in casa Gedi. Si tratta di Bernardino Provera che sarà il nuovo responsabile delle Risorse Umane. Provera arriva dal mondo farmaceutico: dal 2024 a oggi, infatti, è stato Head of HR di ViiV Healthcare, società del gruppo GSK e prima ancora di Generali. Se si pensa che la Manzoni, concessionaria del gruppo Gedi, in origine era una farmacia, tout se tient. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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