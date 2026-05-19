Giornata internazionale delle risorse umane Il ruolo delle soft skills come allenarle?

Da periodicodaily.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 maggio si celebra la Giornata internazionale delle risorse umane, un'occasione per riflettere sul ruolo delle soft skills nelle dinamiche lavorative. Questa giornata mette in luce l'importanza di creare ambienti di lavoro che favoriscano lo sviluppo delle competenze relazionali, comunicative e di problem solving. Negli ultimi anni, le soft skills sono diventate un elemento cruciale per il successo professionale, e molte aziende cercano di promuoverle attraverso corsi di formazione e percorsi di crescita.

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(Adnkronos) – Il 20 maggio è la Giornata internazionale delle risorse umane. L'HR Day celebra la creazione di ambienti di lavoro positivi e lo sviluppo del potenziale umano. Recenti analisi riprese dal World Economic Forum e dall'OCSE evidenziano un dato: l'emivita (la durata media di validità) delle hard skills si è ormai ridotta ad appena. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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