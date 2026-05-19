Giornata internazionale delle risorse umane Il ruolo delle soft skills come allenarle?

Il 20 maggio si celebra la Giornata internazionale delle risorse umane, un'occasione per riflettere sul ruolo delle soft skills nelle dinamiche lavorative. Questa giornata mette in luce l'importanza di creare ambienti di lavoro che favoriscano lo sviluppo delle competenze relazionali, comunicative e di problem solving. Negli ultimi anni, le soft skills sono diventate un elemento cruciale per il successo professionale, e molte aziende cercano di promuoverle attraverso corsi di formazione e percorsi di crescita.

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