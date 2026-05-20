Edil San Felice nomina Luigi Inversi nuovo Direttore delle Risorse Umane
Edil San Felice S.p.A., società specializzata nelle manutenzioni di infrastrutture critiche e quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato la nomina di Luigi Inversi come nuovo Direttore delle Risorse Umane. La società si occupa di interventi nel settore delle infrastrutture in Italia. La comunicazione ufficiale è stata pubblicata dalla società stessa, che ha confermato la nomina senza ulteriori dettagli su termini o tempistiche.
Edil San Felice S.p.A. Società Benefit (“la Società” o “Edil San Felice”), operatore leader nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, quotato su Euronext Growth Milan, rende nota la nomina di Luigi Inversi in qualità di Direttore delle Risorse Umane.La nomina si. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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