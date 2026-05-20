Edil San Felice nomina Luigi Inversi nuovo Direttore delle Risorse Umane

Edil San Felice S.p.A., società specializzata nelle manutenzioni di infrastrutture critiche e quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato la nomina di Luigi Inversi come nuovo Direttore delle Risorse Umane. La società si occupa di interventi nel settore delle infrastrutture in Italia. La comunicazione ufficiale è stata pubblicata dalla società stessa, che ha confermato la nomina senza ulteriori dettagli su termini o tempistiche.

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