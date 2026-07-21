Nel Regno Unito, il nuovo governo Burnham è stato annunciato con una squadra composta da figure riconfermate e nuovi ingressi. La prima misura adottata dal primo ministro riguarda una riduzione dell’IVA sulle bollette elettriche, che entrerà in vigore da ottobre.

Nel Regno Unito. Presentato il nuovo governo Burnham. Fra riconferme e nuovi ingressi composta la squadra di governo. La prima misura del neopremier: da ottobre taglia l’iva sulle bollette elettriche. Servizio di Federica Margaritora TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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GB, inizia governo Burnham. Prima misura: taglia iva su bollette elettriche

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