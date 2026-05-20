Gmail taglia lo spazio gratuito su alcuni account passa da 15 GB a 5 GB | per sbloccarlo serve il telefono

Alcuni utenti di Gmail hanno ricevuto notifiche che indicano una riduzione dello spazio di archiviazione gratuito, passando da 15 GB a 5 GB. Questa modifica riguarda specifici account e si applica senza preavviso, richiedendo l'uso del telefono per sbloccare lo spazio residuo. La notifica segnala che per continuare a utilizzare il servizio senza limitazioni sarà necessario intervenire attraverso un dispositivo mobile. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o tempistiche di questa variazione.

Sono stati registrati diversi casi in cui a degli utenti Gmail è arrivata una notifica sulla riduzione dello spazio di disponibile: da 15 GB per gli account gratuiti si è passati a 5 GB. Il test è stato confermato da Google, ma per adesso non è prevista un'estensione su scala globale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il segreto per recuperare spazio… a portata di tap! Su e

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