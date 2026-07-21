Gazzetta dello Sport | Napoli Hojlund al centro del progetto Allegri | il danese sogna la consacrazione definitiva

Notizia in breve

Rasmus Hojlund si allena con il Napoli in vista della nuova stagione. Il club punta su di lui come parte centrale del progetto, con l’obiettivo di farlo diventare protagonista. L’attaccante danese lavora per affermarsi definitivamente nel team. La squadra si prepara alle prime amichevoli e alle sfide ufficiali, con Hojlund tra i nomi più attesi. La sua stagione sarà decisiva per il suo percorso e per le ambizioni del Napoli.