Gazzetta dello Sport | Napoli Hojlund al centro del progetto Allegri | il danese sogna la consacrazione definitiva

Da napolipiu.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rasmus Hojlund si allena con il Napoli in vista della nuova stagione. Il club punta su di lui come parte centrale del progetto, con l’obiettivo di farlo diventare protagonista. L’attaccante danese lavora per affermarsi definitivamente nel team. La squadra si prepara alle prime amichevoli e alle sfide ufficiali, con Hojlund tra i nomi più attesi. La sua stagione sarà decisiva per il suo percorso e per le ambizioni del Napoli.

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Rasmus Hojlund si prepara a vivere la stagione della definitiva consacrazione con la maglia del Napoli. Vincenzo D’Angelo, inviato della Gazzetta dello Sport a Dimaro Folgarida, racconta come il centravanti danese abbia iniziato il ritiro con una condizione fisica eccellente, confermando fin dai primi allenamenti di essere uno dei punti di riferimento del nuovo progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri. Secondo Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, Hojlund affronta per la prima volta un ritiro estivo completo fin dal primo giorno con il proprio allenatore. Ai tempi dell’Atalanta Gian Piero Gasperini iniziò a lavorare con lui soltanto a fine agosto, mentre Antonio Conte lo ebbe a disposizione dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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