Il Napoli continua a essere legato al numero quattro, un dettaglio che si ripete nelle recenti notizie sul club. Secondo quanto riportato da alcuni mezzi di informazione sportivi, l’attaccante Hojlund si associa a questo numero, che sembra avere un ruolo simbolico per la squadra. La squadra ha recentemente annunciato alcuni movimenti di mercato e cambiamenti che coinvolgono questa cifra, senza ulteriori spiegazioni ufficiali.

"> Il destino del Napoli passa ancora una volta dal numero quattro. Quarto posto da blindare matematicamente, quaranta milioni garantiti dalla prossima Champions League e i quattro gol segnati da Hojlund nel 2026. Tutto si intreccia nella notte del Maradona contro il Bologna, crocevia decisivo della stagione azzurra. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, la squadra di Antonio Conte vuole chiudere il discorso qualificazione europea e consolidare un secondo posto che darebbe comunque prestigio e valore al progetto. Secondo quanto riportato da Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, una vittoria contro il Bologna consegnerebbe al Napoli la certezza aritmetica della prossima Champions League.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, Hojlund e il segno del quattro”

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