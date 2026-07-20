Gazzetta dello Sport | Napoli Allegri riparte dal 4-3-3 | Lobotka al centro del progetto e Anguissa rilanciato

Nel ritiro di Dimaro, il Napoli di Allegri si prepara con il 4-3-3, con Lobotka al centro del progetto e Anguissa rilanciato. La squadra si sta adattando alle indicazioni del nuovo allenatore, che sta lavorando sulla disposizione tattica e sulla strategia di gioco. Le prime sessioni di allenamento mostrano un gruppo concentrato sulle nuove direttive e sulla riorganizzazione del reparto centrale. Non sono stati ancora disputati incontri ufficiali.

Il Napoli di Massimiliano Allegri continua a prendere forma nel ritiro di Dimaro, dove il nuovo tecnico sta imprimendo fin dai primi giorni la propria impronta tattica e metodologica. Vincenzo D’Angelo, inviato della Gazzetta dello Sport a Dimaro Folgarida, racconta di un ambiente caratterizzato da dialogo continuo, richiami, sorrisi e tantissimo lavoro con il pallone, elementi che segnano una netta discontinuità rispetto alla preparazione della scorsa stagione. La seduta pomeridiana ha previsto anche il primo vero allenamento atletico a secco, con circa quaranta minuti di corsa e ripetute, ma senza i carichi estremi visti un anno fa. Secondo Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, il pallone resta comunque il protagonista assoluto della preparazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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