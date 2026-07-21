Gaza e l’era del genocidio

Un attacco missilistico ha colpito una scuola a Gaza, uccidendo almeno 15 persone e ferendone oltre 30. L'edificio era utilizzato come rifugio durante i bombardamenti. Le autorità locali riferiscono di numerosi civili coinvolti e di danni ingenti alle strutture vicine. Nessuna conferma ufficiale sulla responsabilità immediata, mentre le condizioni della popolazione continuano a peggiorare. La comunità internazionale chiede un cessate il fuoco immediato.

Diversi i genocidi della storia moderna, da quello armeno a quello consumato dalla Germania contro le popolazioni africane degli Herero e dei Nama, preludio a quello nazista. Secondo Omer Bartov, il più autorevole esperto di questo crimine, i primi genocidi citati riuscirono “grazie all’impunità di cui godevano all’epoca o all’assenza di successive punizioni, lo Stato responsabile continuò a trarre profitto dalle proprie azioni criminali. L’invenzione e la codificazione del concetto di genocidio dopo la Seconda Guerra Mondiale avevano appunto lo scopo di impedire il persistere di questa dinamica di impunità e profitto”. Quanto accaduto a Gaza”, continua Bartov sul New York Times, “sembra preannunciare un nuovo futuro per questo crimine. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Why Gaza Isnt a Genocide

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