La retromarcia del procuratore della Cpi | Non ci sono prove di genocidio a Gaza

Dopo tre anni di accuse e dichiarazioni contro Israele, il procuratore della Corte penale internazionale ha annunciato di non trovare prove sufficienti per configurare un caso di genocidio a Gaza. La decisione arriva dopo un'analisi delle evidenze raccolte e delle indagini condotte, che non hanno portato a conferme di tali accuse. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti in diversi ambienti internazionali e tra le parti coinvolte.

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Dopo aver gettato fango e accuse gravissime per tre anni contro Israele, dopo aver emanato sentenze penali e mandati di cattura contro Netanyahu e Galan, dopo aver contribuito a ricreare in Occidente il peggior antisemitismo dai tempi del Ventennio, adesso il procuratore capo della Corte Penale Internazionale Karim Khan, proveniente da una famiglia islamica britannico-pakistana, ammette che in pratica fosse tutto campato in aria. Come riportato anche dalla rivista The Algemeiner, «In una lunga intervista con il giornalista anti-israeliano Medhi Hasan questa settimana, Khan si è rifiutato di partecipare alla retorica, ormai diffusa, che definisce genocida la campagna militare israeliana contro i terroristi di Hamas a Gaza».🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La retromarcia del procuratore della Cpi: "Non ci sono prove di genocidio a Gaza" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Khan: “Non ci sono prove sufficienti per accuse di genocidio a Gaza? Punti chiave Perché le prove attuali non supportano l'accusa di genocidio a Gaza? Come ha influenzato l'indagine su Khan la gestione delle indagini... La Cpi frena sul genocidio a Gaza: “Indagini continuiamo”E ora come la mettiamo con la storia del genocidio? Piazze, comizi politici, violenze commesse in nome di quanto successo a Gaza, che per molti...