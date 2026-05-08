Le parole che ci rendono complici del genocidio a Gaza spiegate dalla scrittrice Alba Nabulsi

Durante l'ultima puntata di Scanner Live, Alba Nabulsi, scrittrice e attivista italo-palestinese, ha affrontato il ruolo delle parole nella narrazione del conflitto tra Israele e Palestina. Ha sottolineato come il linguaggio utilizzato per descrivere la situazione a Gaza possa influenzare le percezioni pubbliche e, in alcuni casi, rendere complici di quanto sta accadendo. La discussione si è concentrata sull'impatto delle parole in un contesto così delicato.

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Alba Nabulsi, scrittrice e attivista italo-palestinese, nell'ultima puntata di Scanner Live ha dato uno spunto di analisi diverso sul conflitto Israele-palestinese: l'importanza del linguaggio con cui si parla della Striscia di Gaza e del genocidio in atto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Berlinale, la censura del governo tedesco contro le parole sul genocidio a GazaArte e politica La direzione di Tricia Tuttle sembra finita, dopo le polemiche sulla serata di premiazione. Memorandum Italia-Israele rinnovato fino al 2031, continua cooperazione militare, opposizioni: "Complici del genocidio a Gaza"Memorandum Italia-Israele verso il rinnovo automatico: scontro politico sul mancato stop, tra richieste di sospensione e difesa del dialogo... Una raccolta di contenuti Alba Nabulsi: «Così le parole diventano gesto di resistenza contro la cancellazione. È un modo per tenere ferma la realtà quando la narrazione dominante prova a sfumare i ...Narrazione, mutilazione, velo, stupro, identità, pulizia etnica, urbicidio, disturbo mentale, fame, maternità. Sono le dieci parole chiave che la giornalista e attivista italo-palestinese, Alba ... vanityfair.it Alba Nabulsi, dieci parole per raccontare il genocidio a GazaArezzo, 9 dicembre 2025 – Lessico Palestinese è molto più di una testimonianza: è un atto politico e un appello globale, durante un tempo luttuoso per i palestinesi, scandito da due anni di genocidio ... lanazione.it