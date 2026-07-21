Gatti sforzeschi l' appello di Feltri al tg4 | Ascoltate questi volontari Andate loro incontro
Feltri ha fatto un appello al Tg4, invitando a ascoltare i volontari che si occupano dei gatti sforzeschi. La vicenda di questi felini, che vivono nei fossati del Castello Sforzesco, è stata raccontata su Il Giornale e ha attirato l’attenzione di molte persone. L’invito è a incontrare i volontari e prestare ascolto alle loro storie. La vicenda ha suscitato un crescente interesse mediatico e pubblico.
La storia dei gatti sforzeschi è uscita dai fossati del Castello Sforzesco per arrivare sulle pagine de IlGiornale, in televisione e al centro dell'attenzione di migliaia di persone. Quella che fino a poche settimane fa sembrava una vicenda conosciuta soltanto dai volontari che ogni giorno si prendono cura della colonia felina è diventata una battaglia pubblica grazie alla campagna promossa dal Giornale e rilanciata dal Tg4. A dare voce alla vicenda è stato innanzitutto Vittorio Feltri, che ha dedicato un articolo e un videomessaggio alla sorte dei gatti del Castello, invitando il Comune di Milano a trovare una soluzione che permetta ai volontari di continuare ad assisterli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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