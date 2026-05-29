Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

Il 29 maggio 2026, a Pisa, è stata trasmessa una playlist su Radio Incontro con brani musicali dal sapore estivo. La selezione include canzoni che risultano orecchiabili già al primo ascolto. La programmazione si focalizza su musica leggera e facilmente riconoscibile, con l’obiettivo di proporre un sottofondo musicale adatto alla stagione. Non sono stati annunciati altri dettagli o cambiamenti nella programmazione radiofonica.

Pisa 29 maggio 2026- La playlist raccoglie questa settimana la musica dal sapore estivo, con i brani già orecchiabili al primo ascolto. Elettra Lamborghini – “Bam Bam Bambina” L’estate è iniziata. La voce di Elettra ci porta in spiaggia e scatta l’ora dello spritz davanti al mare ballando un bel ritmo merengue. Con questa musica anche la spiaggia di Rimini diventa Santo Domingo. Elisa – “Amore è” Elisa si affaccia in questa inizio d’estate con un brano che ci ricorda che l’amore è libero e che siamo liberi di amare chi desideriamo. Elisa, ancora una volta, ci ricorda che l’amore sarà la misura della nostra vita. Una vita vera e piena è una vita ricca d’amore per il prossimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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