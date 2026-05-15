A metà maggio, mentre ci si avvicina all’estate, Radio Incontro ha diffuso la sua classifica delle canzoni più ascoltate nell’ultimo periodo. La playlist include brani che sono stati trasmessi con maggiore frequenza durante le ultime settimane, offrendo un quadro delle preferenze degli ascoltatori in questa stagione. La scaletta viene aggiornata regolarmente e rappresenta un’indicazione delle tendenze musicali più apprezzate dal pubblico dell’emittente pisana.

PIsa 15 maggio 2026- Dritti verso il periodo estivo arrivano le hit più trasmesse sull'emittente pisana. 1. Francesco Gabbani – “Summer Funk” Il buon Gabbani ha giocato d’anticipo: a un mese e poco più dall’inizio dell’estate ha già lanciato il primo tormentone estivo 2026. Ci farà ballare e cantare sotto l’ombrellone con la leggerezza della sua musica e l’intensità delle sue parole. Con Gabbani i tormentoni estivi sono occasioni di riflessione tra una partita di beach-volley e una grigliata in alta montagna. 2. Gaia – “Bossa Nostra” Un vero e proprio viaggio in Brasile con un volo di andata e ritorno di soli 3 minuti. Tutto questo è la nuova hit di Gaia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le più ascoltate a Radio Incontro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Emiliano Toso a Radio Lombardia

Sullo stesso argomento

Le più ascoltate su Radio IncontroPisa 16 marzo 2026- Parla ancora sanremese la playlist di Radio Incontro, queste le più ascoltate della settimana.

Le più ascoltate a Radio IncontroPIsa 15 maggio 2026- Dritti verso il periodo estivo arrivano le hit più trasmesse sull'emittente pisana. 1. Francesco Gabbani – Summer Funk Il buon Gabbani ha giocato d’anticipo: a un mese e poco p ... lanazione.it

Le canzoni più ascoltate su Radio IncontroPIsa 3 aprile 2026- Ecco le più ascoltate della settimana a Radio Incontro, successi in corsa in questa primavera. 1. Meek – Fabulous Meek rappresenta l’incredibile novità artistica che stavamo ... lanazione.it