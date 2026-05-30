Massimiliano Allegri sta riorganizzando la difesa del Napoli, puntando a migliorare la solidità del reparto. Secondo fonti sportive, il tecnico sta valutando modifiche nelle strategie difensive e nelle posizioni dei giocatori, con particolare attenzione a Gila e Gatti. La ristrutturazione mira a rafforzare la linea difensiva e prevenire vulnerabilità. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle nuove disposizioni o sui cambiamenti tattici.

Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri dovrebbe ripartire da un principio chiaro: maggiore solidità difensiva. L’idea iniziale del tecnico sarebbe quella di tornare a una linea a quattro, intervenendo su un reparto che nella stagione appena conclusa ha mostrato fragilità e discontinuità. La difesa sarà quindi uno dei primi temi del mercato estivo. Gli errori accumulati nell’ultima annata hanno spinto il club a valutare innesti mirati. L’obiettivo è costruire una base più affidabile, capace di sostenere il nuovo progetto tecnico fin dalle prime settimane di lavoro. Secondo Il Mattino, uno dei profili più graditi è Mario Gila. Il difensore spagnolo della Lazio era già stato seguito dal Napoli in passato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Gila e Gatti nel mirino: Allegri ridisegna la difesa del Napoli

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