Gatti resta nel mirino del Napoli | prima servono le cessioni
Il Napoli sta valutando l'acquisto di Federico Gatti, ma prima di procedere alle trattative deve cedere alcuni giocatori. La società ha in programma di effettuare delle cessioni per liberare spazio nel budget e nelle rose, rendendo possibile l’ingaggio del difensore. La trattativa resta aperta, ma non ci sono ancora annunci ufficiali né dettagli sui calciatori in uscita.
Il Napoli continua a tenere aperta la pista che porta a Federico Gatti. Il difensore. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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