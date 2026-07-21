Durante una trasmissione televisiva, il generale Luciano Garofano ha accusato la giornalista Rita Cavallaro di inventare fatti riguardo all’impronta 33, collegata alle nuove indagini sul delitto di Garlasco. La giornalista ha risposto chiedendo al militare di smetterla. L’intervento ha interrotto il dialogo, creando tensione sul tema dell’indagine.

Scontro in televisione tra il generale Luciano Garofano e la giornalista Rita Cavallaro sull’impronta 33, al centro delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Entrambi sono intervenuti come ospiti nella trasmissione “Filorosso“. Lui l’haaccusato di non aver letto l’informativa e di “inventare le cose”, lei ha replicato: “le favole le racconta lei”. Lo scontro sull’impronta 33 Nel corso della trasmissione Filorosso si è tornati sull’impronta 33 con il genetista Pasquale Linarello che ha sostenuto che nella traccia sono stati trovati 14 punti di contatto con la mano di Andrea Sempio e che le analisi sul sangue sono contaminate dalla tecnica usata per prelevare la traccia che ha portato via anche l’intonaco del muro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, scontro tra Garofano e Cavallaro sull'impronta 33: "Inventa le cose", "Deve smetterla"

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GARLASCO: SCOPPIA IL CAOS A ORE14, BRINDANI E GAROFANO PRIMA LA LITE POI LE OFFESE IN DIRETTA

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