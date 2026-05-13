Delitto di Garlasco Paola Cappa | Stasi fidanzato al funerale di Chiara Scontro sull’impronta 33

Durante un interrogatorio, la cugina della vittima ha dichiarato che Alberto Stasi si sarebbe fidanzato con una donna il giorno dopo il funerale di Chiara Poggi, avvenuto l’13 agosto 2007 a Garlasco. La testimonianza è stata resa ai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano il 5 maggio scorso. La notizia ha riacceso il dibattito sulla vicenda legata al delitto, avvenuto più di sedici anni fa.

Secondo Paola Cappa, Alberto Stasi si è “fidanzato” dal “giorno dopo” il “funerale” di Chiara Poggi. Lo ha messo a verbale la cugina della 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 il 5 maggio parlando con i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano. La 41enne ha fatto il nome della ragazza con cui l’ex fidanzato condannato a 16 anni per l’omicidio avrebbe iniziato una relazione a pochi giorni dal delitto. Ha parlato di una “sensazione” che in seguito avrebbe trovato conferma in numerosi “articoli” di giornale. Nei verbali depositati dalla Procura di Pavia agli atti dell’inchiesta su Andrea Sempio si parla anche di uno dei passaggi più controversi della nuova inchiesta: il dragaggio del canale di Tromello il 14 maggio 2025 alla ricerca dell’arma del delitto.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Delitto di Garlasco, le analisi delle ferite sul corpo di Chiara Poggi - Ore 14 Sera 18/12/2025

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A breve uscirà 1 video sui 2 ciondoli differenti usati da PAOLA CAPPA i giorni successivi al delitto di Chiara Poggi. Non vi azzardate a dire che è lo stesso, anche xke Stefania, a fianco a lei, è vestita in maniera differente #garlasco #ore14 x.com

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